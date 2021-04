De kosten voor een particulier graf voor één persoon zijn in Nederland opgelopen tot gemiddeld 3036 euro. Vorig jaar was dat nog 2949 euro. Een crematie, zonder dienst, kost gemiddeld 694 euro. Dat was een jaar geleden 684 euro. Dat komt naar voren uit het jaarlijkse onderzoek van uitvaartonderneming Monuta onder 1697 begraafplaatsen en 107 crematoria.