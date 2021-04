Dat het Janssen-vaccin voorlopig niet wordt toegediend in Nederland is een nieuwe teleurstelling, zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. „Zorgmedewerkers en vooral ziekenhuismedewerkers zouden versneld met dit vaccin ingeënt worden. Heel vervelend dat zij nu nog langer moeten wachten”, aldus Merlijn. Zorgminister Hugo de Jonge moet volgens haar „nog beter zijn best gaan doen” om snel een alternatief te vinden.