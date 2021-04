Studie: wie weinig beweegt, loopt hoger risico op dood aan corona

Wie een grotendeels zittend leven leidt, of anderzijds weinig beweegt, loopt een groter risico om te overlijden aan een coronabesmetting of een ernstiger ziekteverloop, stellen de auteurs van een studie onder 50.000 personen die dinsdag verscheen in het vakblad British Journal of Sports Medicine. Tot dusver werden het mannelijk geslacht, gevorderde leeftijd, suikerziekte, obesitas en hart- en vaatziekten al in verband gebracht met een hogere sterfkans. Daar is een tekort aan beweging nu dus bij gekomen.