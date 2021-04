De EU legt strafmaatregelen op tegen acht Iraanse militieleiders en politiefunctionarissen vanwege hun rol bij het gewelddadig neerslaan van protesten in Iran in november 2019. Ook drie gevangenissen, waar volgens de EU politieke gevangenen onder erbarmelijke omstandigheden worden vastgehouden, staan op de sanctielijst die maandag in het publicatieblad van de Europese Unie is vrijgegeven.