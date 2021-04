Hoewel minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) al heeft aangegeven dat de terrassen voorlopig nog niet open mogen, doen burgemeesters in het Veiligheidsberaad maandag toch opnieuw een appèl op het kabinet. Zij geven aan dat in hun gemeentes mensen steeds vaker en massaler de openbare ruimte intrekken en dat dit steeds lastiger is te handhaven.