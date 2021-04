Regio Amsterdam blij met geld groeifonds voor Noord/Zuidlijn

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, als voorzitter van de Metropool Regio Amsterdam, is blij verrast met de financiële injectie van het Nationaal Groeifonds. „We hebben vandaag gehoord dat de commissie voor het Nationaal Groeifonds heeft geadviseerd 1,5 miljard euro ter beschikking te stellen voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. Dat is geweldig nieuws voor de hele regio. Ik ben zeer verheugd met deze belangrijke stap, die onderstreept dat ons project van nationaal belang is. Met dit geld kunnen we aan de slag”, zegt Halsema.