Prikproblemen AstraZeneca hebben ‘grote impact’ op huisartsen

Alle veranderingen rond het vaccineren met AstraZeneca hebben „grote impact” gehad op huisartsen, zegt de Landelijke Huisartsen Verenigingen (LHV). Huisartsen moesten hun vaccinatieplannen de afgelopen weken omgooien door twee prikpauzes. „Het besluit is weliswaar niet aan ons, maar deze pauze was wat ons betreft de laatste. De haalbaarheid en uitvoerbaarheid voor de huisartsenpraktijken is nu tot het uiterste opgerekt, de huisartsen worden overspoeld met vragen over vaccins en vaccinatie en dat moet snel normaliseren”, stelt LHV-bestuurslid Carin Littooij, zelf ook huisarts.