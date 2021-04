Zorgminister Tamara van Ark is volgens vakbond FNV positief over een voorstel voor een overheidsfonds voor zorgmedewerkers die besmet zijn geraakt met het coronavirus en daar ook financiële schade van ondervinden. „Dit is heel mooi nieuws”, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong na een gesprek met Van Ark over het idee van de bond.