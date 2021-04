De beurshandel in New York was woensdag weinig verheffend. De graadmeters kwamen nauwelijks van hun plaats, ook niet toen uit de notulen van de recentste vergadering van de Federal Reserve bleek dat het nog wel even kan duren alvorens de rentes weer worden verhoogd. De toelichting van president Joe Biden op zijn omvangrijke investeringsplan zorgde eveneens nauwelijks voor reuring.