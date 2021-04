Tesla, fabrikant van elektrische auto’s, was maandag een grote winnaar op de beurzen in New York. Het aandeel schoot in de vroege handel meer dan 6 procent omhoog na sterke cijfers over de leveringen in het eerste kwartaal. Beleggers op Wall Street waren sowieso goedgemutst, dankzij het sterke Amerikaanse banenrapport dat afgelopen vrijdag - toen de Amerikaanse beurs was gesloten - werd gepubliceerd.