Coalitiepartijen D66 en CDA delen harde tik uit aan Rutte

De leiders van de twee coalitiepartijen D66 en CDA delen een flinke tik uit aan VVD-leider Mark Rutte, en dienen een motie van afkeuring in tegen hem. Ook de ChristenUnie steunt de motie. Ze keuren „de handelswijze” van Rutte in de verkenning af. Hij besprak met de voormalige verkenners de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, maar ontkende dat eerst nog. D66-leider Sigrid Kaag benadrukt dat ze hem niet als minister-president afkeurt, wat betekent dat ze niet helemaal het vertrouwen in Rutte opzegt. Andere partijen willen dat wel.