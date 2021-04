Minibossen goed voor biodiversiteit in steden

De minibossen die door IVN Natuureducatie worden aangeplant in dorpen en steden zijn goed voor de biodiversiteit. In de zogenoemde tiny forests komen 934 soorten dieren en planten voor. De bosjes werken ook tegen hittestress in de stad, houden regenwater vast en slaan gemiddeld 127 kilo CO2 (koolstofdioxide) op. Dat blijkt uit een onderzoek dat Wageningen University heeft gedaan in elf van de 125 minibossen die er inmiddels in Nederland zijn.