Na aankomst in Nederland kunnen de vaccins niet meteen de arm in

Hoeveel coronavaccins Nederland beschikbaar heeft, is elke dag anders. Soms liggen er honderdduizenden doses in een loods in Oss, een paar dagen later kunnen het er veel minder zijn. Het gaat op en neer als de tanden van een zaag. En op sommige dagen is de voorraad zo krap dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zenuwachtig begint te worden. En niet elk vaccin dat er is, is meteen beschikbaar om in iemands arm in te spuiten.