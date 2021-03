Ze studeerde geschiedenis, maar Guillaume Groen van Prinsterer kwam nooit echt in beeld. Dat veranderde toen Tineke van der Waal –destijds cultuurredacteur bij het Reformatorisch Dagblad– in 2001 werkte aan een themabijlage over de staatsman. „Eigenlijk gingen toen pas mijn ogen open voor wie hij en zijn vrouw waren; het is een ontzettend boeiend stel. Sindsdien heeft het echtpaar me niet meer losgelaten.”