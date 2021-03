De 84-jarige ex-premier van Italië, Silvio Berlusconi, is maandag weer opgenomen in een ziekenhuis. Hij heeft „gezondheidsproblemen” volgens een advocaat die hem woensdag in een proces in Milaan verdedigt. Het is niet bekend hoe ernstig de problemen zijn en in kringen rond de ex-politicus is gezegd dat hij niet heel erg ziek is. Zijn advocaat zei in de rechtszaal dat het proces niet stilgelegd hoeft te worden, maar dat Berlusconi er zelf niet bij kan zijn. Berlusconi belandde vorig jaar in het ziekhuis als gevolg van een coronabesmetting. Dit jaar is hij opgenomen geweest vanwege hartproblemen en later een val in zijn huis.