Oliebedrijven en luchtvaartsector zetten Nikkei flink lager

De Japanse oliebedrijven gingen woensdag hard omlaag op de aandelenbeurs in Tokio. De nieuwe en strengere lockdowns in Europa vanwege snel oplopende coronabesmettingen wakkerden de zorgen aan over het wereldwijde economische herstel van de coronacrisis. Het vooruitzicht van langere lockdowns drukt ook de vraag naar olie, wat leidt tot lagere olieprijzen. Ook de luchtvaartmaatschappijen kregen opnieuw rake klappen door de vrees voor een trager herstel van het vliegverkeer.