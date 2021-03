Corona-uitbraak in azc Nijmegen

In het asielzoekerscentrum in Nijmegen zijn 52 bewoners besmet geraakt met het coronavirus. De besmette asielzoekers zijn in isolatie geplaatst in de corona-uitwijklocatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Laag Zuthem (Overijssel). Bewoners van het azc die contact hebben gehad met besmette personen zijn in quarantaine geplaatst, aldus de GGD Gelderland-Zuid.