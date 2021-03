Definitieve prognose ANP: VVD krijgt 34 zetels, D66 24

De VVD krijgt 34 zetels in de nieuwe Tweede Kamer. D66 is met 24 zetels de tweede partij. Dat is de definitieve prognose van de Verkiezingsdienst van het ANP, nu alle uitslagen binnen zijn. Den Haag stelde dinsdag als laatste gemeente de uitslagen vast, niet alleen voor de stad zelf maar ook voor de Nederlanders die vanuit het buitenland hebben gestemd.