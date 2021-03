Fiscus geeft kopers woning maximaal 1 maand voor overdracht

Wie voor 1 april een nieuw huis koopt, krijgt van de Belastingdienst maximaal een maand de tijd om die woning formeel ook te betrekken. Om te kunnen profiteren van gunstige belastingregels die tot het einde van deze maand gelden, halen veel kopers de transactie naar voren. Maar de daadwerkelijke overdracht is daarna vaak veel later, waarmee in wezen gesjoemeld zou worden met de regels.