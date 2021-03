Exodus uit Parijs na aankondiging lockdown

Kort na de aankondiging door de Franse premier Jean Castex dat er vrijdag een nieuwe lockdown wordt ingevoerd in zestien departementen, inclusief de regio van Parijs, is er in de Franse hoofdstad een stormloop op treinkaartjes ontstaan. Het werd al snel onmogelijk een plaats in een trein naar Bretagne of het zuidwesten te boeken. De laatste beschikbare plaats waren in de eerste klas op dure, lange treinreizen met omwegen.