Hartpatiënten Nederland houdt twijfels over AstraZeneca

Hartpatiënten Nederland houdt „twijfels” over het AstraZeneca-vaccin, maar vindt wel dat het middel voldoende is onderzocht om weer te kunnen gebruiken. Nu het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) positief over het vaccin hebben geoordeeld, „wie zijn wij dan om ons ertegen te verzetten?”, laat een woordvoerder weten.