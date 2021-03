Grote meerderheid Scherpenzeel wil zelfstandig blijven

Een grote meerderheid van de inwoners van het Gelderse Scherpenzeel blijft erbij dat de kleine gemeente zelfstandig moet blijven. In een inwonerspeiling die deze week tegelijk met de verkiezingen voor de Tweede Kamer is gehouden koos 79 procent van de stemmers voor zelfstandigheid. Voor herindeling met Barneveld, de voorkeur van de provincie Gelderland, was maar 18 procent van de kiezers. „Er ligt nu een helder beeld over hoe de gemeenschap van Scherpenzeel over de bestuurlijke toekomst denkt”, aldus waarnemend burgemeester Eppie Klein donderdag.