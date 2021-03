Progressieve pro-Europapartij Volt mogelijk met 3 zetels Kamer in

De Nederlandse tak van de Pan-Europese partij Volt heeft mogelijk drie zetels behaald deze verkiezingen, blijkt uit de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS. Er wordt daarbij een foutmarge van twee zetels aangehouden. Het is voor het eerst dat de partij van lijsttrekker Laurens Dassen in de Tweede Kamer komt. In 2017 lukte dat niet. Volt is vooral populair onder jongeren.