Ook gevangenen kunnen hun stem uitbrengen

Ook de Nederlandse gevangenen van 18 jaar en ouder mogen dit jaar hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen, mits ze een andere kiezer hebben gemachtigd. Alleen gedetineerden die verlof hebben tijdens een van de verkiezingsdagen kunnen zelf het stemhokje in. Dit jaar kunnen gevangenen van 70 jaar en ouder, net als alle anderen van die leeftijd, ook per brief stemmen. Nederland telt volgens de laatste cijfers van het CBS, uit september 2019, een kleine 10.000 gedetineerden.