Gemeente Amsterdam eist meer veiligheid bij sportclubs

Sportaanbieders in Amsterdam moeten volgend jaar voldoen aan drie nieuwe eisen voor veilig sporten. Trainers en begeleiders die met kinderen onder de achttien jaar of met kwetsbare groepen werken, moeten een gedragscode van sportkoepel NOC*NSF ondertekenen. Ook moeten ze beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daarnaast moet elke sportaanbieder over een vertrouwenscontactpersoon beschikken.