Stembureaus op station ook op tweede dag niet drukbezocht

Ook op deze tweede dag dat er op een station gestemd kon worden voor de Tweede Kamerverkiezingen liep het niet storm in deze stemlokalen. Wel was er iets meer aanloop dan maandag, aldus een woordvoerster van de NS. Op Utrecht Centraal stond maandag om 18.00 uur de teller op honderd stemmen, dinsdag kwamen er 150 mensen. „Ook vandaag zagen we dat het voornamelijk de oudere treinreiziger is die zijn stem kwam uitbrengen.”