Stemlokalen gesloten, dag één zit erop

De eerste dag dat mensen hun stem kunnen uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen zit erop. Dit jaar zijn de mogelijkheden om in een stembureau te stemmen uitgesmeerd over drie dagen. Vanwege het coronavirus waren maandag al ongeveer 1600 stemlokalen open voor kwetsbaren en mensen uit een risicogroep. Die zijn om 21.00 uur gesloten. Dinsdag gaan die om 07.30 uur weer open, in principe voor dezelfde groep mensen.