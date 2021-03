Een vijfde minder winkels in centrum Amsterdam door coronacrisis

Het aantal winkels in de Amsterdamse binnenstad is afgelopen jaar afgenomen met 20 procent. De stilgevallen bezoekerseconomie heeft dramatische gevolgen voor de Amsterdamse ondernemers, staat in de Amsterdam City Index, de jaarlijkse barometer van de ondernemersvereniging in de Amsterdamse binnenstad. De vereniging spreekt van een „slachting” als gevolg van het coronavirus in het centrum van de hoofdstad.