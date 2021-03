Verdachten avondklokrellen in livestream Opsporing Verzocht

Opsporing Verzocht toont dinsdagavond in een speciale internetuitzending tientallen nieuwe verdachten van de avondklokrellen in januari. Er zijn in de livestream onder meer haarscherpe beelden te zien van mannen die vernielden en plunderden in de omgeving van het station in Eindhoven, kondigen de programmamakers aan. Daarnaast geeft de politie een kijkje achter de schermen van het grootschalige onderzoek.