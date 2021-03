Rechtbank begint aan proces tegen ‘bendeleider’ Rico de Chileen

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp begint maandag het inhoudelijke proces tegen Richard R., beter bekend als Rico de Chileen. Justitie beschouwt de 47-jarige Chileense Amsterdammer als een kopstuk in de onderwereld en beschuldigt hem in dit onderzoek (‘Orinus’) onder meer van het leiden van een bende die liquidaties pleegde en voorbereidde.