Arbeidsverleden telt mee bij transitievergoeding uitzendkracht

Bij het ontslaan van uitzendkrachten moet hun arbeidsverleden meetellen bij het bepalen van de transitievergoeding. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die een zestal buschauffeurs met behulp van vakbond CNV had aangespannen tegen het bedrijf Workbus. Die uitzender had alleen gekeken naar de tijd dat de zes voor Workbus reed, maar volgens de rechter moet gekeken worden naar een langere periode waarin de zes voor verschillende uitzendkrachten en onderaannemers reden voor vervoerder Connexxion.