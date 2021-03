‘China en Rusland houden verklaring Ethiopië tegen in VN’

China en Rusland hebben vrijdagavond (lokale tijd) in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een verklaring tegengehouden waarin de VN vragen een einde te maken aan het geweld in de Ethiopische regio Tigray. Dat zeiden diplomaten. Door het verzet van de twee landen met vetorecht komt er een einde aan twee dagen van onderhandelingen over een tekst.