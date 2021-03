‘OM heeft over Caloh Wagoh zijn huiswerk niet goed gedaan’

Het Openbaar Ministerie vraagt een verbod van motorclub Caloh Wagoh, maar het „heeft zijn huiswerk niet goed gedaan”. Dat vindt althans de club zelf. Vrijdag reageerde de motorclub voor de rechtbank op het verzoek van het OM Caloh Wagoh verboden te verklaren, tijdens een zitting in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. „Ze hebben de bellen horen luiden maar weten niet waar de klepel hangt”, aldus een vooraanstaand lid dat in de rechtszaal namens de club het woord voerde.