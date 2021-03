De hersteld hervormde gemeente (hhg) in Tholen heeft vorige week woensdag –tijdens de Thoolse biddag– haar nieuwe kerkgebouw De Levensbron in gebruik genomen, deelt ouderling-kerkvoogd Theo Hakvoort mee. Hiermee is een einde gekomen aan de diensten in het gebouw van het Calvijn College. De officiële ingebruikname laat door de corona-omstandigheden op zich wachten.