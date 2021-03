Nederlanders onderschatten hoeveel kinderen in armoede leven

De meeste Nederlanders onderschatten hoeveel kinderen in ons land in armoede leven, meldt Stichting Ideële Reclame (SIRE). Van de 524 ondervraagden in een onderzoek dat SIRE heeft laten doen, schat 82 procent dat aantal te laag in. Om meer bewustwording te creëren lanceert SIRE vrijdag een campagne, met onder meer filmpjes van kinderen die vertellen hoe het is om in geldnood op te groeien. Volgens het CBS leeft een op de dertien Nederlandse kinderen in armoede.