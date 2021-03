Kinderen willen via rechter identiteit zaaddonor opeisen

Maandagochtend beoordeelt de rechtbank Den Haag of meerdere kinderen van een zaaddonor de identiteit van hun vader mogen opeisen. De vraag is of de kliniek Medisch Centrum Kinderwens uit Leiderdorp en Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting de gegevens van de bewuste zaaddonor moeten verstrekken.