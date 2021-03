Om woningbouw gevangen Roermondse dassen nog steeds dakloos

De dassenfamilie die vorig maand in Roermond werd gevangen om op die plek snel woningbouw mogelijk te maken, is nog steeds niet naar een nieuwe burcht gebracht. De provincie Limburg wilde de dassen onderbrengen in een speciaal aangelegde kunstburcht in Vlodrop, aan de Duitse grens. Maar woensdag laten Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg weten dat de dassen daar toch niet terechtkunnen.