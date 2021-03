Aangevallen teststraat Bovenkarspel gaat donderdag weer open

De coronateststraat van de GGD in Bovenkarspel waar woensdagochtend een explosie was, gaat donderdagochtend weer open. „Er zijn wat ramen kapot, die worden hersteld, maar de schade is niet heel groot”, vertelt een woordvoerder van GGD Hollands Noorden. Vanwege de knal, de schade en het daarop volgende politieonderzoek was de teststraat in de Noord-Hollandse plaats woensdag de hele dag dicht.