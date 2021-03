Tegenvallend banenrapport ADP drukt sentiment op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend met verliezen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers op Wall Street reageerden onder meer op een tegenvallend banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Dat zorgde kort voor de openingsbel voor een ommekeer in het sentiment. Eerder leek een hogere opening in de maak na opmerkingen van president Joe Biden, die zei dat de Verenigde Staten tegen eind mei genoeg coronavaccin voorradig hebben om alle volwassenen in het land in te enten.