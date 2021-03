Winkels in Klazienaveen gaan open

Ongeveer honderd middenstanders in het Drentse Klazienaveen (gemeente Emmen) openen dinsdagmorgen om 09.00 uur hun winkeldeuren. De winkeliers doen dat uit protest tegen het coronabeleid van het kabinet, zegt Harrie van der Velde, voorzitter van winkeliersvereniging Klazienaveen Centrum. „Het water staat ons aan de lippen. We willen geen burgeropstand, maar we moeten. We kunnen niet meer anders.”