Erfgoed voor de wereld: het zinken dak of het stokbroodje

Toen de Napolitaanse pizza het in 2017 tot Werelderfgoed schopte, kwamen de Franse bakkers in actie. Dan toch zeker ook de baguette! En zo begonnen ze een lobby voor vermelding van Frans stokbrood op de immateriële erfgoedlijst. President Emmanuel Macron schaarde zich in 2018 hoogstpersoonlijk achter het initiatief. „De hele wereld kijkt met afgunst naar ons stokbrood”, verklaarde hij.