AEX veert op dankzij techbedrijven, PostNL klimt na sterke cijfers

De Amsterdamse AEX-index veerde maandag weer op na de recente koersverliezen. Vooral de zwaar afgestrafte aandelen in de technologie- en chipsector werden opgepikt. Ook de resultaten van post- en pakketbezorger PostNL, die in 2020 volop profiteerde van de coronacrisis, werden goed ontvangen. Daarnaast werd uitgekeken naar de cijfers over de bedrijvigheid in de industrie van de eurozone, die later op de dag bekend worden gemaakt.