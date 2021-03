Turkse economie groeide vorig jaar ondanks coronacrisis

De Turkse economie is in het slotkwartaal van afgelopen jaar harder gegroeid dan welk ander land ook, met uitzondering van China. Ook over heel 2020 ging de Turkse economie erop vooruit, ondanks de klap van het grotendeels weggevallen toerisme als gevolg van de coronacrisis. Steunmaatregelen van de overheid pakten gunstig uit.