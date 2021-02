Horecaondernemers Breda klaar voor ludieke picknick

Tientallen horecaondernemers in Breda staan gereed voor de ludieke picknick in de stad waarmee ze aandacht vragen voor de moeilijke situatie waarin de horeca zich bevindt. In het bijzonder wordt voor het openen van de terrassen gepleit. De starttijd voor de picknick is 12.05 uur. Dit omdat het voor veel ondernemers al 5 óver 12 is, aldus de initiatiefnemers.