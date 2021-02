Laat beraadtermijn abortus bij formatie geen breek- maar maakpunt zijn

Gelukkig, de verplichte, vijfdaagse beraadtermijn blijft voorlopig nog onderdeel uitmaken van de abortuswet. Een grote Kamermeerderheid sprak donderdag weliswaar uit dat de denkpauze, die is voorgeschreven sinds de wet in 1984 van kracht werd, mag verdwijnen. Zorgminister De Jonge is echter terecht de mening toegedaan dat het aan het volgende kabinet is om te bepalen welke stappen er na de door GroenLinks en PvdA geïnitieerde oproep moeten worden gezet.