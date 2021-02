Meer dan half miljard aan loonsteun overgemaakt in nieuwe ronde

Uitkeringsinstantie UWV heeft de afgelopen twee weken al meer dan een half miljard euro (544 miljoen) aan loonsteun uitbetaald aan werkgevers. De nieuwe ronde loonsubsidie NOW is sinds 15 februari open. Van de 45.000 ontvangen aanvragen, zijn inmiddels 34.000 goedgekeurd, meldt het UWV. Die bedrijven hebben samen zo’n 524.000 mensen in dienst.