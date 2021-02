Winkeliers eisen heropening winkels via de rechter

Winkeliersorganisatie INretail probeert de heropening van winkels in Nederland af te dwingen via de rechter in Den Haag. Daarvoor heeft de organisatie een kort geding aangespannen. „Het is economisch onverantwoord nog langer te wachten. Ook in het buitenland zijn winkels weer open”, benadrukken de winkeliers. Ze vinden dat winkels best veilig open zouden kunnen.