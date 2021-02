Aziatische beurzen trekken zich op aan opmerkingen Fed-baas

De aandelenbeurzen in de Aziatische regio gingen donderdag flink vooruit. Beleggers trokken zich op aan de opmerkingen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. Die sprak woensdag voor de tweede dag op rij voor het Amerikaanse Congres en verklaarde dat het nog twee tot drie jaar duurt voor de inflatiedoelstelling van de Federal Reserve is bereikt. De Fed-baas zei dinsdag al geen extreem hoge of langdurige inflatie te vrezen.