Franse wijnmaker lanceert primeur met bordeaux met cannabis

Een wijmaker in de streek Bordeaux heeft een primeur gelanceerd waarbij wijn is gemengd met een stof uit cannabis. Initiatiefnemer Raphaël De Pablo zegt dat hij de traditionele wijncodes wil doorbreken. Het is volgens hem „een feestelijke aperitiefwijn” die „het klassieke effect van alcohol handhaaft, maar waar een ontspannend en rustgevend effect aan toe is gevoegd”.