De Italiaanse ambassadeur in Congo, Luca Attanasio, is gedood tijdens een reis voor het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties in het oosten van Congo-Kinshasa. Hij reed met zijn lijfwacht en chauffeur ten noorden van de grensstad Goma en is aangevallen. Het was mogelijk een poging om de diplomaat te ontvoeren. De chauffeur en lijfwacht zijn ook gedood, meldden plaatselijke media. Het is niet bekend wie de aanvallers waren.